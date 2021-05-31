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31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kırmızı ışıkta bekleyen cipe arkadan çarpan alkollü şahıs: ' Bir gün gebereceğim'

Kırmızı ışıkta bekleyen cipe arkadan çarpan alkollü şahıs: ' Bir gün gebereceğim'

Kaza yerinden görüntüler

Polis Trafik Kazası Bild Kırmızı Işık Polis Ekipleri 

-Kazaya karışan araçlar ve yaralının ambulansa alınması
-Genel ve detay

( KONYA ) Kırmızı ışıkta bekleyen cipe arkadan çarpan alkollü şahıs: " Bir gün gebereceğim" KONYA

- Konya’nın Beyşehir ilçesinde, alkollü şahıs kırmızı ışıkta bekleyen cipe arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kaza, Antalya Caddesi Öğretmenevi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2.18 promil alkollü olduğu öğrenilen İbrahim D.’nin kullandığı 42 AEU 99 plakalı Tofaş marka otomobil, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen önündeki Mustafa K. yönetimindeki 42 AIU 866 plakalı Peugeot marka cipe arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle cip de önünde yine kırmızı ışıkta bekleyen Ahmet E.’nin kullandığı 42 H 2016 plakalı Tofaş marka otomobile arkadan çarpınca üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Sıkışmalı kaza ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, 42 AEU 99 plakalı otomobil içerisinde sıkışan sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Seçkin Ö. yaralandı. Yaralılar ambulansla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kırmızı ışıkta beklerken arkadan çarpılan cip ve önündeki otomobil sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (ARÖ-FM-
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