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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kırmızı ışık ihlali kazayla sonuçlandı: 6 yaralı

Kırmızı ışık ihlali kazayla sonuçlandı: 6 yaralı

Kaza yerinden detay

Kalder Hastane Kırmızı Işık Işık İhlali Trafik Lambası 

-Araçlar detay
-yıkılan bordür taşları ve trafik lambası
-araçta ve yerde kan
-trafik ekiplerinin çalışması
-kaza yerindeki vatandaşlar

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’da kırmızı ışık ihlali sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Kaza yapan araçlar, çarpmanın şiddetiyle refüjde bulunan trafik lambasını da devirdi.Kaza, Manavgat ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi Tınaztepe Caddesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 6521 Sokak istikametine seyir halindeki Melih Uçar’ın kullandığı 07 LTH 81 plakalı araç ile Hasan Fehmi Boztepe Caddesi'nde şehir merkezi istikametinden Çakalderesi istikametine seyir halindeki Hamdi Çelebi’nin kullandığı 07 MRB 76 plakalı otomobille çarpıştı.Melih Uçar’ın kullandığı 07 LTH 81 aracın kırmızı ışık ihlali yapması sonucunda meydana gelen kazada, ortalık savaş alanına dönerken, araçlar çarpışmanın şiddetiyle bordür taşlarını aşarak refüjde bulunan trafik lambasını devirdi.Kazada, araç sürücülerinin yanı sıra araçlarda yolcu olarak bulunan M.G., T.T., İ.H.A. ve E.B. yaralandı. Yaralılar 112 ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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