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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Kırmızı ışık ihlali kazayı beraberinde getirdi: 2 yaralı

Kırmızı ışık ihlali kazayı beraberinde getirdi: 2 yaralı

Kaza sonrası olay yerinden detaylar

Hastane Trafik Kazası Işık İhlali Ticari Araç Motosiklet Sürücüsü 

-Yaralıdan detay
-Kaza yapan motosikletten görüntüler

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum’da meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 2 kişi şekilde yaralandı. Edinilen bilgilere göre olay dün 18.00 sıralarında Aziziye ilçesi Dadaşkent semti E80 karayolunda meydana geldi. Motosiklet ve karşı şeritten gelen hafif ticari araç, ikisinin de ışık ihlali yapması sonucu şiddetli şekilde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan iki kişi yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü ve yanında ki kişiyi hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. (ST-ÖB-Y)
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