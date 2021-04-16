Kırmızı il Balıkesir’de sıkı denetim



- Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında 19 Nisan Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Kısıtlama ile birlikte sıkı denetim de sokaklarda kendini gösterdi. Türkiye genelinde saat 19.00 itibarıyla başlayan, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 19 Nisan Pazartesi saat 05.00'te sona erecek. Kırmızı il Balıkesir’de de 58 saatlik başlayan sokak kısıtlamalarında trafik ekipleri sıkı tedbirler alarak tüm araçları şehrin giriş noktasında durdurarak tek tek evrak kontrolü yaptı. Hemen hemen sokaktaki her aracı durduran polis ekipleri izin belgelerini kontrol etti.



loading...