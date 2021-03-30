Kırmızı çizgi uygulamasında kaymakam ezilmekten son anda kurtuldu

-kaymakamın ezilmekten son anda kurtulması

-kaymakamın sürücüye siteme dip nasihatte bulunması

-etkinliğin gerçekleştirilmesi

-kaymakamın konuşması

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-Vali erin yaya geçidini boyama detayı

-Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in konuşması

-Vali Erin broşür dağıtması

-genel detay



( ŞANLIURFA -2 UYGULAMA)- Dikkatsiz sürücü kaymakamı eziyordu- “Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimiz” etkinliğinde pes dedirten görüntü- Aracı durduran kaymakam sürücüye nasihat verdi ŞANLIURFA



- İçişleri Bakanlığı tarafından “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla tüm Türkiye genelinde yapılan “Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir” etkinliğinin Şanlıurfa’nın Birecik ilçesindeki uygulamasında pes dedirten bir olay yaşandı. Dikkatsiz bir sürücü, ilçe kaymakamı ile öğrenciler karşıya geçmek üzereyken az kalsın kaymakamı eziyordu. Aracı durduran Kaymakam Kadir Duman, sürücüye sitem edip nasihatlerde bulundu.İçişleri Bakanlığı tarafından tüm Türkiye’de eş zamanlı uygulanan “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” etkinliğinin Şanlıurfa’nın Birecik ilçesindeki uygulamasında pes dedirten bir olay yaşandı. Trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla “Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir” sloganıyla düzenlenen etkinliğe ilçe Kaymakamı Kadir Duman, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Yusuf Özdemir, Emniyet Müdür Vekili Murat Mert Hallumoğlu ve trafik büro amirliği ekipleri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam ezilmekten son anda kurtulduEtkinlik öncesi ilçe Kaymakamı Kadir Duman öğrenciler ve vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Polisler de etkinliğe katılanların yolun karşısına geçmesi için trafiği bir süreliğine durdurdu. Kaymakam ve öğrenciler yolun karşısına geçmek için hareket ettikleri sırada dikkatsiz bir sürücü durmayarak yoluna devam etmek istedi. Son anda aracı fark eden kaymakam, sürücüyü durdurup hem sitem etti hem de nasihatte bulundu.Sürücünün görmediğini söylemesi üzerine Kaymakam Duman, “Biri yaya geçidine indiği zaman uzaktan görmen lazım ama insanımızın ne yazık ki ne kuralı var ne de kaidesi var. Allah’tan emniyet kemeri var, ya Rabbim. Bizde bitmiyor, kurallara uymamanın yüz tane gerekçesini sayabiliriz. Türkiye’de maalesef kurallar bazı kişiler tarafından uygulanmıyor. Devlet de uygulanması için farkındalık projesi yapıyor. İşin kötü tarafı, ne yazık ki tam proje esnasında durdunuz. Zaten normalde uyulmuyor, bari bu esnada uyulsun” dedi.

Durmak yerine tam tersini yapıyorTrafiğin tamamen durdurulmasının ardından etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlik sonrası konuşan Kaymakam Duman, “Ne yazık ki kurallara uyma konusunda illaki cezai işlem uygulanacak. O yüzden çocuklara eğitim vermek lazım. İlk okullarda, ana okullarda çocukları kurallara uydurursak büyüyünce kurallara uyarlar. Durmak yerine tam tersini yapıyor. İnşallah o günleri de tez zamanda görürüz” ifadelerini kullandı. ŞANLIURFA



- “Öncelik hayatın, öncelik yayanın” sloganı ile 2019 yılında başlayan trafikte yaya önceliği seferberliğinin devamı olan, yaya geçitlerindeki “kırmızı çizgi” uygulaması, Vali Abdullah Erin’in yaya geçidini sembolik olarak kırmızıya boyamasıyla Şanlıurfa’da başlatıldı.İçişleri Bakanlığının “Yayalar kırmızı çizgimiz” adlı projesi, Şanlıurfa Topçu Meydanı’nda Vali Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ve Cengiz Topel İlkokulu öğrencilerinin katıldığı etkinlikle başlatıldı. “Önce Yaya Uygulaması” adıyla düzenlenen etkinlikte bir yaya geçidinin şeridini sembolik olarak kırmızıya boyayan Vali Erin, daha sonra araç sürücülerine broşür dağıtarak yaya geçiş önceliği konusunda dikkatli olmalarını istedi.Trafikte her yıl kaybedilen binlerce insanın olduğunu anımsatan Vali Erin, “Uygulanan kampanyalarla rakamlar gittikçe düşmeye, belli bir bilinç oluşmaya başladı.

Öncelik hayatın, öncelik yayanın sloganıyla 2019 yılı yaya öncelikli trafik yılı ilan edilmişti. Onun devamında 2020 ve 2021 yıllarında da kampanyalar başlatıldı. Bugün de kırmızı çizgimizi çekerek tüm kardeşlerimizi, tüm toplumu yayaya saygı göstermeye, önceliği mutlak surette yayaya vererek kavşak ve yaya geçitlerindeki kazaların ve can kayıplarının sıfırlanmasına yönelik bir hedefimiz var” diye konuştu.

“Önce Yaya Uygulaması” etkinliği kapsamında, il merkezindeki 58 okul ve yaya geçidi ile tüm ilçelerde eş zamanlı olarak uygulamalar düzenlenecek.



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