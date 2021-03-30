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30 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
'Kırmızı çizgi'lerle yayalar için duyarlılık dönemi başladı

'Kırmızı çizgi'lerle yayalar için duyarlılık dönemi başladı

Yaya geçidi

Mustafa Taş Farkındalık Çekim Yaya Geçidi 

-Vali akın konuşması
-Kırmızı çizgi çekilmesi
-Vatandaş talip kılıç konuşması
-Vatandaş mustafa taş konuşması
-Bilinçlendirme broşürü dağıtımı
-detaylar

( KIRŞEHİR ) KIRŞEHİR

- İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte yayaların geçiş üstünlüğüne yönelik başlatılan ‘kırmızı çizgi’ uyarısı Kırşehir genelinde hayata geçti. Kırmızı çizgiler, Vali İbrahim Akın başkanlığında Terme Caddesi üzerinde çekildi. Vali Akın, sürücülerin trafik ışıklarının olmadığı geçitlerde geçmek üzere olan yayalara yol verilmesi amacıyla uygulamanın hayata geçtiğini söyledi.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, “Yaya ölümlerinin azaltılmasına yönelik olarak bir çok çalışma yapıldı. Yaya önceliğine vurgu yapmaya gayret gösteriyoruz. ‘Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir’ etkinliği ile farkındalık oluşturmak istiyoruz. STK’lar, vatandaşlar, sürücüler ve toplumda bulunan herkesten kampanyaya destek istiyoruz” dedi.
Kırmızı boyaların yaya geçidinde yapılması sonrası konuşan Kırşehirli vatandaş, Talip Kılıç “İnsanlar Eğitildikten sonra kırmızı çizgilerin çekilmesi daha iyi olur. Kırmızı çizgiyi çektikten sonra insanları eğitmek zor olur” ifadelerini kullandı. Sürücülerin çizgilere riayet etmesinin önemine dikkat çeken Mustafa Taş adlı vatandaş ise “Sürücüler çizgiye riayet etmezse çizginin önemi yok. Sürücülerin çoğu yayalara yol vermiyor. Kırşehir’de, bu tür sıkıntılar çok fazla” diye konuştu.
Şerit çekimleri sonrası Kırşehir protokolü bilinçlendirme broşürü dağıttı.

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