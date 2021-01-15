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15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
- Kırmızı Bültenle aranan DEAŞ üyesi terörist sınır hattında yakalandı

- Kırmızı Bültenle aranan DEAŞ üyesi terörist sınır hattında yakalandı

ARŞİV GÖRÜNTÜLER

Akalan Askeri Araç Kırmızı Bülten 

-Sınır hattında devriye gezen askeri araçlar
-Genel ve detaylar
-Elbeyli ilçesinden görüntüler
-Çıldıroba köyünün tebalası
-Alsancak Hudut Karakolunun fotoğrafı

( KİLİS ) KİLİS

- Kilis’in Elbeyli ilçesinde Suriye’den Türkiye’ye geçmeye çalışan kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi Özbekistan uyruklu A.R.S. sınır hattında yakaladı. Kilis’in Elbeyli ilçesi Çıldıroba Köyünde konuşulu bulunan 1’inci Hudut Alay Komutanlığı’na bağlı 2’inci Hudut Taburu Alsancak Hudut Karakolu sorumluluk alanından Suriye’den Türkiye’ye geçmeye çalışan Özbekistan uyruklu A.R.S. sınır devriyeleri tarafından yakaladı. DEAŞ üyesi A.R.S.'nin kırmızı bültenle arandığı belirlendi. Teröristin, sorgusunun sürdüğü öğrenildi
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