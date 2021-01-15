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15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ’lı terörist tutuklandı

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ’lı terörist tutuklandı

Adliye görüntüsü

Kırmızı Bülten 

-detaylar
-Zanlının fotoğrafı

( KİLİS ) KİLİS

- Kilis’in Elbeyli ilçesinde Suriye’den Türkiye’ye geçmeye çalışan kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi Özbekistan uyruklu A.R.S. sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı. Kilis’in Elbeyli ilçesi Çıldıroba Köyünde konuşlu bulunan 1’inci Hudut Alay Komutanlığı’na bağlı 2’inci Hudut Taburu Alsancak Hudut Karakolu sorumluluk alanından Suriye’den Türkiye’ye geçmeye çalışan Özbekistan uyruklu A.R.S. sınır devriyeleri tarafından yakaladı. İl Jandarma Komutanlığında ifadesi alınan DEAŞ üyesi A.R.S.'nin sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.
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