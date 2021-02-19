Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist sınırda yakalandı

-Jandarma aracının gelişi -Teröristin indirilişi -Sağlık kontrolüne götürülüşü -Sağlık kontrolünden geçirilişi -Adliyeye sevk edilmesi -Genel ve detaylar
( KİLİS ) KİLİS
- Kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu DEAŞ'lı terörist Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan yabancı uyruklu kırmızı bültenle aranan S.A., 1 Hudut Alay Komutanlığı sınır devriyeleri tarafından yakalandı. Jandarma Komutanlığı'na teslim edilen DEAŞ'lı teröristin kırmızı bültenle arandığı belirlendi. Yakalanan terörist ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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