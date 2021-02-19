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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist sınırda yakalandı

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist sınırda yakalandı

Hastane görüntüsü

Akalan Kırmızı Bülten Trol 

-Jandarma aracının gelişi
-Teröristin indirilişi
-Sağlık kontrolüne götürülüşü
-Sağlık kontrolünden geçirilişi
-Adliyeye sevk edilmesi
-Genel ve detaylar

( KİLİS ) KİLİS

- Kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu DEAŞ'lı terörist Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan yabancı uyruklu kırmızı bültenle aranan S.A., 1 Hudut Alay Komutanlığı sınır devriyeleri tarafından yakalandı. Jandarma Komutanlığı'na teslim edilen DEAŞ'lı teröristin kırmızı bültenle arandığı belirlendi. Yakalanan terörist ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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