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31 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kırmızı bülten ile uluslararası seviyede aranan DEAŞ üyesi Ankara'da yakalandı

Kırmızı bülten ile uluslararası seviyede aranan DEAŞ üyesi Ankara'da yakalandı

Zanlının görüntüsü

( ANKARA ) ANKARA

Korsan Taksi Uluslararası Kırmızı Bülten Terör Örgütü İstihbarat 


- Kırmızı bülten ile uluslararası seviyede aranan DEAŞ üyesi B.A. Ankara'da yakalandı. Alınan bilgiye göre, Suriye ülkesine 2013 yılında Kazakistan'dan gelerek DEAŞ terör örgütüne katıldığı, çatışma bölgelerinde örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği ve DEAŞ'a katılmak üzere Suriye'ye gitmek isteyen örgüt mensuplarına lojistik destek sağladığı tespit edilmesi nedeniyle kırmızı bülten ile uluslararası seviyede aranan B.A.'nın yasadışı yollardan ülkemize giriş yaptığı ve korsan taksi ile Ankara'ya geleceği Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğünce tespit edildi. Hatay'dan itibaren istihbarat ekiplerince takibe alınan şüpheliler ve korsan taksinin Ankara'da yaklaşması üzerine operasyon kararı alındı ve Terörle Mücedele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordine kuruldu. TEM özel operasyon ekiplerince yapılan operasyon neticesinde kırmızı bültenle aranan B.A. ve korsan taksici M.Y. yakalandı. B.A. İsimli şüphelinin üzerinde İ.A. adına düzenlenmiş sahte yabancı kimlik ele geçirildi. Şüphelilerden ele geçen dijital materyallerin incelenmesi ve sorgu işlemleri devam ettiği öğrenildi.
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