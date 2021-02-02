Kırlangıç örtülü cami, mimarisi ile dikkat çekiyor

-Caminin kırlangıç tekniği ile yapılan tavanı

-Ahşap tavan ve minareli camiden detaylar

-Köy sakinleri ile röo

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( TOKAT ) - TOKAT



- Tokat’ın Reşadiye ilçesinde bulunan tarihi cami kırlangıç örtü tekniği ile yapılan ahşap tavanı ile dikkat çekiyor. Anadolu’da ahşap malzemeli cami geleneğinin önemli merkezlerinden birisi olan Tokat’ta, Kızılcaören köyü cami mimari ilginç mimarisi ile görenleri mest ediyor. Kitabesi mevcut olmadığı için kesin bir tarihi belli olmayan caminin tavanında kullanılan kırlangıç örtü tekniği ender örnekler arasında yer alıyor. Kırlangıç örtü tekniği soğuk iklim şartlarının hakim olduğu bölgelerde tercih ediliyor. Köy sakinlerinden Ömer Yener (70), caminin bir zamanlar medrese olarak kullanmış olduğuna dikkat çekerek, "Öğrencilere burada Arapça öğretmişler. Okulsuz kalmamış. Bu köyün bu çevrenin en eski camilerinden birisi. Tahta minarenin yapıldığını biliyorum. 1958’de minaresi dağdan getirilen ağaçlarla esmer usta diye bir usta tarafından yapıldı” dedi.

Köy sakinlerinden İsmail Aldemir ise tarihi caminin mimarisi ile oldukça dikkat çekici olduğunu ifade ederek, "Bu camiye çevre köyler gelip öğretim görüyordu. İskesur, Baydarlı, Kuyucak, Fındıcak Danışmanlı, Çakıllı, Tekke hep bu camide okurlardı. Çaldıran Seferine çıkan Yavuz Sultan Selim Han Selemen yaylasından bu camiye gelmiş” diye konuştu.

(Nİ-GF-



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