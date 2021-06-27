KIRKLARELİ - YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri başladı
- Öğrencilerin sınava girişleri - Öğrencilerin belge kontrolü ve üst aramalarının yapılmasıKIRKLARELİ (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı. Kırklareli 'nde adaylar, belge kontrolü ve üst araması yapılmasının ardından sınav salonlarına alındı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım