Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
KIRKLARELİ - Trakya'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

KIRKLARELİ - Trakya'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

- Meydan ve caddelerden görüntülerTrakya'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakimEDİRNE (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe büründü.Edirne'de kısıtlama nedeniyle Selimiye Meydanı ile Saraçlar ve Çilingirler caddelerinde sessizlik hakim.Cadde ve sokaklarda, izni olanlar dışında zorunlu olmadıkça kimse bulunmuyor.Polis ekipleri, kent genelindeki denetimlerini sürdürüyor. Kırklareli 'nde de vatandaşların büyük bir bölümünün sokağa çıkma kısıtlamasına riayet ettiği gözlendi.Kentte, Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanları, İstasyon ve Cumhuriyet caddeleri de kısıtlama nedeniyle boş kaldı.İzinli olan ve zaruri ihtiyaçlarını gideren vatandaşların kısa sürede evlerine döndüğü görüldü.
Tekirdağ'da da kısıtlamayla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.Kentte önceden yoğunluğun yaşandığı yerlerden Hükümet Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, tarihi Rüstem Paşa Camisi civarı ve sahil şeridi boş kaldı.Trakya'da ekiplerin denetimleri devam ediyor.Kovid - 19 salgınıyla mücadele amacıyla başlatılan kısıtlama, pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.

Hafta Sonu Koronavirüs 

İlgili Foto Galeriler
Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement