Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
KIRKLARELİ - Trafik kazası: 4 yaralı

KIRKLARELİ - Trafik kazası: 4 yaralı

- Kaza yerinden görüntüler - Yaralılardan görüntüler Kırklareli 'nde trafik kazası: 4 yaralıKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli 'nde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Osman Sarıgül idaresindeki 34 FZ 6428 plakalı otomobil ile Burhan Ayaz yönetimindeki 39 SD 161 plakalı kamyonet, Koruköy köyü yakınlarında çarpıştı. Kamyonet, Kadir Büdün'e ait yol kenarında park halindeki 39 SG 002 plakalı tıra çarptı.Kazada sürücü Sarıgül ile otomobilde bulunan Mustafa Sarıgül, Samet Emre Şahin ve kamyonet sürücüsü Ayaz yaralandı.Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.Yaralılardan Mustafa Sarıgül'ün Koruköy köyü camisine imam olarak atandığı ve yakınları ile görev yapacağı camiyi görmeye gittiği öğrenildi.

Trafik Kazası Bild Altın 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement