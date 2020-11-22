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22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ/EDİRNE - Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle hareketlilik yaşandı

KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ/EDİRNE - Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle hareketlilik yaşandı

- Kırklareli'nin Cumhuriyet ile Özgürlük ve Demokrasi meydanlarında vatandaşların cadde ve sokaklarda yürümesi - Tekirdağ'da Hükümet ve Cumhuriyet caddeleri ile sahil kesimindeki hareketlilik - Edirne 'nin Saraçlar caddesi, Selimiye Cami ve meydanlardaki hareketlilikTrakya'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle hareketlilik yaşandıEDİRNE (AA) - Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına ara verilmesiyle cadde ve sokaklar hareketlendi. İçişleri Bakanlığının genelgesiyle dün saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasıyla Edirne 'deki sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu. Kısıtlamanın son saatine gelindiğinde KPSS Ortaöğretim sınavı için evlerinden çıkan vatandaşlar nedeniyle araç trafiğinde kısmi hareketlilik yaşandı. Saat 10.00'da bazı esnaf işletmelerini açtı, vatandaşlar da alışveriş yaptı. - Kırklareli ve Tekirdağ Kırklareli'nde sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyuldu. Kısıtlamanın sona ermesi ile Cumhuriyet ile Özgürlük ve Demokrasi meydanlarında vatandaşların hareketlilik oluşturduğu gözlendi. Araç trafiğinin de hareketlendiği kentte, vatandaşların maske ve sosyal mesafe kurallarına uyduğu görüldü.
Polis ekipleri de kentteki denetimlerini sürdürüyor. Tekirdağ'da da kısıtlamaya ara verilmesinin ardından Hükümet ve Cumhuriyet caddeleri ile sahil kesiminde hareketlilik yaşandı.

Koronavirüs Alışveriş Gesi 

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