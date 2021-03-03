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03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
KIRKLARELİ - TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partililer ve gazetecilerle buluştu

KIRKLARELİ - TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partililer ve gazetecilerle buluştu

- Parti binası açılışı - Basın mensuplarıyla buluşma programında TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün konuşması - Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nu ziyaret - "Trakya'dan sesleniyorum, yurttaşlarım takdir ederse inşallah Allah da izin verirse bütün Türkiye'yi, bütün kültür mozaikleriyle barışa barışa büyüteceğiz"KIRKLARELİ (AA) - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Türkiye'nin 81 ilinde köklü bir yapılanma içinde olduklarını belirtti.
Partisinin Kırklareli il başkanlığı açılışını gerçekleştiren Sarıgül, ardından bir düğün salonunda partilileri ve basın mensuplarıyla bir araya geldi.Sarıgül, Türkiye Değişim Partisi'nin Atatürk ilkelerini benimseyen, cumhuriyetin değerlerini geliştirerek koruyan, evrensel hukuk kurallarına uyan, inançlara saygılı, laikliği yaşatan, üretimi destekleyen, emeği koruyan, hudut ve bayrak birliği diyenlerin partisi olduğunu söyledi.

Türkiye'yi demokrasiyle yönetmenin zor olmadığını dile getiren Sarıgül, "Bütün kültür mozaiklerini bir arada tutmak o kadar zor değil. Trakya'dan sesleniyorum, yurttaşlarım takdir ederse inşallah Allah da izin verirse bütün Türkiye'yi, bütün kültür mozaikleriyle barışa barışa büyüteceğiz. Türkiye'nin 81 ilinde köklü bir yapılanma içinde olacağız." diye konuştu.
Her kültürün, her inancın özgür olmasını istediklerini dile getiren Sarıgül, şöyle devam etti:"Türkiye Değişim Partisi esnafımızın, işçimizin, çiftçimizin ezilip mağdur edilmesine, haklarından mahrum bırakılmasına asla izin vermeyecek. Hepinizin alın terini işçilerimizin, memurlarımızın, esnaflarımızın alın terini Türkiye Değişim Partisi kendi mendili ve eliyle silecek. Bu topraklarda çocuklarımız geleceğe değişimle yürüyecek. Tohumlarımız, gübrelerimiz, hasatlarımız daima sevgi ile büyüyecek. Biz milletimizle devletimizin durduğu yerdeyiz. Biz bu toprağın özüyüz. Tarımın sözüyüz. Biz değişimin garantörü, bu ülkenin de inşallah traktörü olacağız."Sarıgül, daha sonra Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Atatürk Evi ile Balkan Göçmenleri Derneğini ziyaret etti.

Cumhuriyet Gübre Yurttaş Basın Mensupları Irak 

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