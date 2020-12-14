Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
KIRKLARELİ - Tarihi binanın demir kapısının çalınma anı güvenlik kamerasında

KIRKLARELİ - Tarihi binanın demir kapısının çalınma anı güvenlik kamerasında

- Binadan genel görüntü - Bina sahibi Yaşar Mert ile röportaj - Güvenlik kamerası Kırklareli 'nde tarihi binanın demir kapısının çalınma anı güvenlik kamerasındaKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli 'nde tarihi bir binanın demir kapısının çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.Alınan bilgiye göre, kentin ilk yerleşim yeri olan Yayla Mahallesi'nde Yaşar Mert'e ait Rumlardan kalma tarihi binanın demir kapısının yerinde olmadığını fark eden vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.Kamera kayıtlarında, sabaha karşı motosiklet ile bölgeye gelen iki şüphelinin kısa sürede kapıyı söktüğü, kapıyı motosikletin arkasında bulunan römorka koyarak bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

Polis Tarihi Bina Kamera Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement