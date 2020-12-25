Kırklareli sessizliğe büründü

- Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması Kırklareli’nde 4 . haftası saat 21.00 itibarıyla başladı. Tüm dünyayı etkisi altına alan Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında saat 21.00 itibarıyla başlayan kısıtlama, pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.
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