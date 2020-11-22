KIRKLARELİ - Öğretmenler Günü'ne özel 'Mektebin Hocaları' klibi
KIRKLARELİ - Öğretmenler Günü'ne özel "Mektebin Hocaları" klibi - Klipte öğretmenler ve öğrencilerden görüntülerÖğretmenler Günü'ne özel "Mektebin Hocaları" klibi KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli İmam Hatip Ortaokulu öğretmenleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla "Mektebin Hocaları" klibini hazırladı. İmam Hatip Ortaokulu teknoloji ve tasarım öğretmeni Emrah Mutluer, Üsküp Atatürk Ortaokulu müzik öğretmeni Çağrı Demiroğlu ve Bilal Yapıcı, Güzel Sanatlar Lisesi keman öğretmeni Gökçen Oktay Mutluer, yaklaşık 3 hafta çalıştı. Öğretmenlerin hazırladığı klipte "Mektebin Bacaları" türküsünün sözleri "Mektebin Hocaları" olarak uyarlandı. Öğretmen Mutluer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 dakika 33 saniyeden oluşan klipte uzaktan eğitim gören öğrencilerin de yer aldığını söyledi.
Klip ile öğretmenlerin fedakarlıklarını anlatmaya çalıştıklarını ifade eden Mutluer, izleyenlerin duygulandığını belirtti. Mutluer, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. Klibin, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında internet sitesi üzerinden gösterime sunulduğu kaydedildi.
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