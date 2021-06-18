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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
KIRKLARELİ - Öğrenciler karne heyecanını dijital ortamda yaşadı

KIRKLARELİ - Öğrenciler karne heyecanını dijital ortamda yaşadı

- Öğrencilerin akıllı tahtadan karnelerine erişmeleri - Karnelerini inceleyen öğrencilerin görüntüleri - Öğrenciler ile röportajlarKIRKLARELİ (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında eğitimlerinin bir kısmını yüz yüze, bir kısmını ise uzaktan eğitim modeli ile gören öğrenciler, karne notlarına da uzaktan erişti.2020 - 2021 eğitim öğretim yılının sona ermesinin ardından öğrenciler, karnelerine e - Okul sistemi üzerinden ulaştı.Eğitim öğretime devam eden öğrenciler okullarında akıllı tahtalardan karnelerini inceledi. Öğrenciler, heyecanla bir birlerinin ders notlarına baktı.Mustafa Dalcalı Ortaokulu Öğrenci Umut Mercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl da karnesini dijital ortamda gördüğünü söyledi.

Bugün çok heyecanlı ve mutlu olduğunu anlatan Mercan, karnesinde notların çok güzel olduğunu kaydetti.

Koronavirüs Akıllı Tahta Eğitim Öğretim Yılı Koronavirüs Öğrenciler 

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