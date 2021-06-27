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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Kırklareli’nde YKS ikinci oturum heyecanı

Kırklareli’nde YKS ikinci oturum heyecanı

sınav yerinden detaylar

( KIRKLARELİ ) KIRKLARELİ

Salar Tedbirler Sınav Kullar Öğrenciler 


- Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) başladı.
Kırklareli’nde bir çok öğrenci sınav heyecanı yaşarken aileleri de, sınavların yapıldığı okulların bahçesinde bekleyerek çocuklarına destek verdi. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kırklareli’nde sınava katılacak olan öğrenciler, belirlenen okullarda YKS sınavının ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavına girmek için koşar adımlarla yetişmeye çalıştı. Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında okullarda bulunan görevliler, bina girişlerinde kurulan masaların üzerinde ilk olarak öğrencilerin sosyal mesafe kuralına uyarak ellerini dezenfekte etmelerini sağladı. Saat 10:15’te sınavın başlamasıyla okul bahçelerinde bulunan aileler çocukları için kuranı kerim okudu, dualar etti.
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