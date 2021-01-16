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16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kırklareli’nde yılın ilk karı yağdı

Kırklareli’nde yılın ilk karı yağdı

Karla kaplanan sokaklardan detay

Kar Yağışı 

-Ekiplerden detay

( KIRKLARELİ ) KIRKLARELİ

- Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve kar yağışı, Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde etkisini göstermeye başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasının ardından Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Balkanlar'dan gelen soğuk ve kar yağışı, Türkiye'nin Bulgaristan'a ulaşımının sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda etkisini sürdürüyor. Kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerde Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekiplerince yollarda herhangi bir aksaklığın meydana gelmemesi için çalışma başlatıldı. (HC-
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