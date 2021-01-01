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01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Kırklareli’nde yeni yılın ilk cuma namazı kılındı

Kırklareli’nde yeni yılın ilk cuma namazı kılındı

cuma namazı kılınırken görüntü

Ümmet Cuma Namazı Yeni Yıl Irak 

-dua ederken görüntü

( KIRKLARELİ ) KIRKLARELİ

- Türkiye genelinde dün akşam saat 21.00’da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla cuma namazına gidecek vatandaşlar, evlerine yürüme mesafesinde olan camilere akın etti.Korona virüs ile mücadele kapsamında pazartesi sabahına kadar sürdürülecek sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde cuma namazlarını kılmak isteyen vatandaşlar en yakındaki camiye motorlu araç kullanmadan giderek namazını kıldı.2020 yılının geride bırakıldığı ve 2021 yılının ilk gününde cuma namazını kılan vatandaşlar, 2021 yılının ümmet coğrafyası için hayırlara vesile olması için dua ettiler.Ülkenin dört bir yanında olduğu gibi Kırklareli’nde de yılın ilk cuma namazını kılmanın sevinci yaşandı.
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