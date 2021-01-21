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21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kırklareli’nde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Kırklareli’nde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

tarih eserler görüntü

( KIRKLARELİ ) KIRKLARELİ

Uzunlu Kaçak Tarihi Eser Kaçakçılığı Halkalı 


- Kırklareli'de düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Jandarma ekipleri, teknik ve fiziki takibe aldıkları A.I.'nın evine operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonda A.I.’nın evinde tarihi değeri olduğu düşünülen 'Kuşlara yem hazırlayan adam' isimli yağlı boya tablo ile 45 sikke, 9 santim uzunluğunda bir zincir, iki ucu halkalı, ortasında boncuk takılı obje, pirinç şamdan, 2 define arama çubuğu, kazı yapılacak bölgeyi gösteren harita ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.Eserler, incelenmek üzere Kırklareli Müze Müdürlüğüne gönderilirken, gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor.
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