Kırklareli’nde süs havuzları dondu

-sokak hayvanlarının su ihtiyacını sağlayan suluların donması

-kent merkezinden detay



( KIRKLARELİ ) - KIRKLARELİ



- Kırklareli’nde hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından şehirde bulunan süs havuzları dondu. Kırklareli’nde hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından kentte soğuk hava etkili oldu. Havanın soğuması ile süs havuzları ve sokak hayvanlarının sulukları buz tuttu. Gündüz saatlerinde yüzünü gösteren güneş havayı ısıtırken, gece hava sıcaklığı eksi değerlere düşüyor. (HC-



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