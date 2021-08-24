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Kırklareli’nde seyir halindeki hafriyat kamyonu alev alev yandı
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24 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Kırklareli’nde seyir halindeki hafriyat kamyonu alev alev yandı

Kırklareli’nde seyir halindeki hafriyat kamyonu alev alev yandı

alev alev yanışı

Polis Bild Yangın Hafriyat Kamyonu Polis Ekipleri 

-yolun trafiğe kapatılışı
-itfaiye ekiplerinin müdahalesi ve soğutma çalışmaları

( KIRKLARELİ ) KIRKLARELİ

Kırklareli’nde henüz belirlenemeyen nedenle seyir halindeki hafriyat kamyonu alev aldı. Alınan bilgiye göre, 34 KR 6506 plakalı Mutlu Atasoy idaresindeki hafriyat kamyonu Demircihalil köyü yakınlarında motor kısmından alev aldı. Sürücü ve çevredekilerin yardımıyla söndürülmeye çalışan hafriyat kamyonunda alevler büyüyünce durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdiler. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince yol 45 dakika trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında hafriyat kamyonu kullanılmaz hale geldi. Ekiplerce yangının çıkış sebepleri araştırılıyor. (HÇ-
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