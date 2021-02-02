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02 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Kırklareli’nde sel felaketi yaşayan aile o anları anlattı

Kırklareli’nde sel felaketi yaşayan aile o anları anlattı

Celal Çetinkaya röp

Jandarma Muhabir Sel Felaketi Felaket 

-ev, sokak ve caddeler detay

( KIRKLARELİ ) -- Selzede Celal Çetinkaya:- “67 yıldır böyle afet görmedim” KIRKLARELİ

- Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde Çetinkaya ailesi sel anında yaşadıklarını anlatarak, "67 yıldır böyle afet görmedim" dedi.
Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde sel felaketinde yaşananları gözler önüne seren görüntüleri Celal Çetinkaya İHA muhabirlerine anlattı. Alpullu beldesinde evinin camından selin geldiğini gören Celal Çetinkaya, “Gece saat 2 de yattım. Buğday tarlalarında yeni yeni gölcükler oluşmaya başlamıştı. Sabah saat 4 belediyenin anonsu jandarmanın sirenleri çalmaya başladı.
Belediyenin uyarısına göre Pancarköy dersinin taşacağını söyledi.

Daha sonra camdan baktığımda sokak dere gibi akıyordu. 67 yaşındayım ben böyle akıntı görmedim. Böyle dere taşardı ama böylesi hiç olmadı. Bu çok büyük bir afet yani Alpullu’nun batışı gibi bir şey. Kendi çabamızla evlerimizi temizlemeye çalışıyoruz. Her şeyimiz bozuldu. Parkelerimiz kabardı” (HC-
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