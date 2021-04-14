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( KIRKLARELİ ) KIRKLARELİ



- Kırklareli’nde öğle saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Kırklareli’nde, sağanak yağış etkili oluyor. Kent genelinde öğle saatlerinde zaman zaman etkisini arttıran yağış, yaşamı da olumsuz etkiledi. Aralıklarla süren sağanak sebebiyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. İtfaiye Müdürlüğü ekipleri su biriken yerlerde rögar kapaklarını açtı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden gelen verilere göre hava sıcaklığı 14 derecenin ölçüldüğü Kırklareli’nde yağışın yarında etkili olması bekleniyor.



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