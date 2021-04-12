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12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kırklareli’nde Ramazan öncesi denetim

Kırklareli’nde Ramazan öncesi denetim

Denetimlerden detay

Ramazan Ayı Allah Gıda Güvenliği Trol 

- İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy'un açıklamaları

( KIRKLARELİ ) KIRKLARELİ

- Kırklareli il Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Ramazan öncesi fırın, pastane ve kasaplarda denetimler yapıldı. Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ve gıda denetim personeli ekipleri ramazan öncesi denetimlerde bulundu. Fırın, pastane ve kasaplarda yapılan denetimlerde işletmelerin üretim alanları kontrol edilirken yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirlerini de bakan ekipler, iş yerlerinin hijyen ve salgın koşullarına uygun çalışıp çalışmadığını denetlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı “tarladan sofralara” sloganıyla denetimlerinin sürdürdüklerini dile getiren İl Müdürü Aksoy “Ramazan ayı öncesi denetimleri arttırdık. İşletmeleri üretim alanlarından satış alanlarına kadar kontrol ettik. İnşallah ramazan ayından önce bütün denetimleri bitireceğiz. Kasaplar, fırınlar ile üretim ile ilgilisi olan bütün işletmeleri denetliyoruz. Temizlik, gıda güvenliği ile kaliteli sağlam gıda denetimleri yapıyoruz” şeklinde konuştu.
(HÇ -
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