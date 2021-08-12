Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
Kırklareli’nde orman ve mesire alanları havadan izleniyor
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kırklareli’nde orman ve mesire alanları havadan izleniyor

Kırklareli’nde orman ve mesire alanları havadan izleniyor

Drone ile mesire alanları denetimi

( KIRKLARELİ ) KIRKLARELİ

Orman Yangınları Yangın Ormanlı Gesi Felaket 


- Türkiye’nin bir çok bölgelerinde yaşanan yangın felaketine karşı alınan önlemler kapsamında Kırklareli Valiliğince 31 Ağustos'a kadar ormanlık alanlara girişlerin yasaklanmasının ardından orman ve mesire alanları hem havadan hem de karadan denetleniyor. Ülkenin bir çok bölgesinde yaşanan yangın felaketlerine karşı orman yangınları önlenmesi amacıyla Kırklareli Valiliği 31 Ağustos'a kadar ormanlık alanlara girişlerin yasakladı. Yasağın ardından Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ormanlık ve mesire alanlarda denetim çalışmalarını 24 saat sürdürüyor. Aynı zamanda Olası yangın ihtimallerine karşı ekipler hem drone ile havdan hem de karadan kontrollerini sürdürüyor. (HÇ-
İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı