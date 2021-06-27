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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Kırklareli’nde metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Kırklareli’nde metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

itfaiye ekipleri müdahale

Polis Yangın Nadan Yangın Yeri 

-yangın yerinden genel detaylar

( KIRKLARELİ ) KIRKLARELİ

-. Yangın, Kırklareli’nin Yayla Mahallesi Gazi Engin Sokakta bulunan metruk binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, metruk binadan dumanların yükselmesi üzerine mahalleli durumu polise ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın etrafa sıçramandan söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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