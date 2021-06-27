Kırklareli’nde metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

-. Yangın, Kırklareli’nin Yayla Mahallesi Gazi Engin Sokakta bulunan metruk binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, metruk binadan dumanların yükselmesi üzerine mahalleli durumu polise ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın etrafa sıçramandan söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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