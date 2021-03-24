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24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kırklareli'nde lapa lapa kar yağışı

Kırklareli'nde lapa lapa kar yağışı

Kar yağışından detay

Hava Sıcaklıkları Kazma Kürek Kar Yağışı 

-Vatandaşlardan detay

( KIRKLARELİ ) KIRKLARELİ

- Kırklareli’nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte mart ayının ortasında lapa lapa kar yağdı. Balkanlardan gelen soğuk havanın etkisine giren Kırklareli’nde Mart ayında kar yağışı başladı.
İş çıkışı kar yağışı ile karşılaşan vatandaşlar “Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır” atasözünü akıllara getirdi. Kenttin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Demirköy ve Kofçaz ilçeleri kısa sürede beyaza büründü Hava sıcaklığının 3 derede ölçüldüğü kenttin yüksek kesimlerinde bir süre daha kar yağışının etkili olması bekleniyor. (HÇ-
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