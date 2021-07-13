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Kırklareli’nde kontrolden çıkan otomobil menfeze düştü: 2 ölü
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13 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Kırklareli’nde kontrolden çıkan otomobil menfeze düştü: 2 ölü

Kırklareli’nde kontrolden çıkan otomobil menfeze düştü: 2 ölü

kaza detay

Cenaze Gesi Araç Kurtarma Direksiyon Trol 

-araç kurtarma

( KIRKLARELİ ) KIRKLARELİ

- Kırklareli’nde kontrolden çıkan otomobil menfeze düştü. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, 35 KP 953 plakalı Ali Mutlu yönetimindeki otomobil Lüleburgaz, İstanbul otoyolu üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu menfeze düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza bölgesine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri, sürücü Ali Mutlu ve İsmail Kocatürk’ün hayatının kaybettiğini tespit etti.Ali Mutlu ve İsmail Kocatürk cenazeleri Lüleburgaz Devlet Hastanesi Morguna götürüldü.
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