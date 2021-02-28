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28 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Kırklareli’nde kısıtlamaya büyük oranda uyuluyor

Kırklareli’nde kısıtlamaya büyük oranda uyuluyor

boş cadde ve sokaklardan detay

( KIRKLARELİ ) KIRKLARELİ

Trol 


- Kırklareli’nde, Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda riayet ediliyor. Türkiye genelinde korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 26 Şubat 2021 tarihinde saat 21.00’de başlamıştı. Kısıtlamanın ikinci gününde Kırklareli’nde sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyulduğu görüldü.
Kentin eş işlek caddelerinden olan Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, Cumhuriyet Meydanı ve İstasyon Caddesinde sessizlik hakim oldu. Polis ekipleri tarafından kısıtlama kapsamında olan ana caddeler başta olmak üzere tüm noktalarda tedbirlere uyulup uyulmadığı kontrol ediyor. Sokağa çıkma kısıtlaması yarın 05.00'te sona erecek.
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