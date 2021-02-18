Kırklareli’nde kar yağışı etkili oluyor

-Kar yağışında hayvanları besleyen görüntüleme

-Karla dolan havuzlar



( KIRKLARELİ ) KIRKLARELİ



- Kırklareli’nde sabah saatlerinde başlayan ve ara ara etkisini arttıran kar yağışı devam ediyor. Kırklareli’nde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini gösteriyor. Zaman zaman etkisini arttıran kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar telefonları ile fotoğraf çekildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre kar yağışı yerini yağmura bırakacağı bekleniyor.



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