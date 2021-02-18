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18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kırklareli’nde kar yağışı etkili oluyor

Kırklareli’nde kar yağışı etkili oluyor

Cadde ve sokaklardan detay

Kar Yağışı Hayvan Irak 

-Kar yağışında hayvanları besleyen görüntüleme
-Karla dolan havuzlar

( KIRKLARELİ ) KIRKLARELİ

- Kırklareli’nde sabah saatlerinde başlayan ve ara ara etkisini arttıran kar yağışı devam ediyor. Kırklareli’nde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini gösteriyor. Zaman zaman etkisini arttıran kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar telefonları ile fotoğraf çekildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre kar yağışı yerini yağmura bırakacağı bekleniyor.
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