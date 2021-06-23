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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kırklareli’nde ıslah edilen meralarda yetiştirilen hayvan yemleri besicilere dağıtıldı

Kırklareli’nde ıslah edilen meralarda yetiştirilen hayvan yemleri besicilere dağıtıldı

Vali bilgin konuşma

Ali Bilgin Bağlama Başkent Hayvan 

-proje kapsamınnda ıslah edilen alanaların slayt gösterimi
-besicilere dağıtım

( KIRKLARELİ ) - KIRKLARELİ

- Kırklareli’nde yapımı devam eden Halkalı-Kapıkule Demir Yolu hattında hafriyat döküm alanı olarak kullanılan meralarda üretilen yem bitkileri besicilere ücretsiz dağıtıldı. Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi kapsamında Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı Ağayeri köyünde devam eden proje çalışmalarında çıkan toprağın döküldüğü mera alanlarının bir kısmı yüklenici firma tarafından ağaçlandırıldı. Diğer bir bölümüne de yem bitkisi ekilerek, biçilen 940 balya, Vali Osman Bilgin’in katılımlarıyla besicilere ücretsiz dağıtıldı. Halkalı-Kapıkule Demir Yolu hattının çalışmalarının hızla devam ettiğini vurgulayan Vali Osman Bilgin, “Bu proje sadece İstanbul'u Kırklareli'ne bağlayan değil, Çin'in başkenti Pekin'den Londra'ya kadar devletleri birbirine bağlamaktadır” DEDİ. Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi kapsamında yaklaşık 4 bin 500 dekarlık alanda ıslah çalışması olduğunu hatırlatan Vali Bilgin, “Bugün saman fiyatlarının nereye geldiğini hep birlikte görüyoruz. Yem fiyatlarının hangi aralıklara yükseldiğini görmekteyiz. Hep şikayet ettiğimiz bir konu. Son dönemdeki fiyat artışlarıyla birlikte yem girdilerinin çok artması bu manada da yapılan çalışmanın önemini çok net bir şekilde ortaya koymakta. Bugünde çiftçilerimize saman balyalarını teslim ediyoruz” ifadelerini kullandı. (HÇ-
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