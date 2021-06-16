Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kırklareli’nde hayvan çiftliğinde yangın

Kırklareli’nde hayvan çiftliğinde yangın

Yanan depodan detay

Büyükbaş Hayvan Hayvan 

-İtfaiye çalışma
-Genel detay

( KIRKLARELİ )- Çok sayıda saman balyası kül oldu KIRKLARELİ

- Kırklareli’nde bir hayvan çiftliğinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı, bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi. Alınan bilgiye göre; Lüleburgaz ilçesine bağlı Akçaköy köyünde bulunan bir hayvan çiftliğinin yem deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çiftlikte bulunanların haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi. Büyüyen yangının ahırlara sıçramaması için çok sayıda büyükbaş hayvan güvenli alanlara taşıyor. Yem deposunda çıkan yangında çok sayıda saman balyası kül oldu. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale devam ediyor. Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce ve Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. (HÇ-
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement