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01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Kırklareli’nde feci kaza: 2 ölü

- Kırklareli’nde feci kaza: 2 ölü

Kaza yeri detay

Polis Olay Yeri İnceleme Cenaze Trafik Kazası Polis Merkezi 

-olay yeri inceleme görüntüleme
-itfaiye ekipleri cenazeleri çıkarma

( KIRKLARELİ ) KIRKLARELİ

- Kırklareli Eriklice köyü yakınlarından kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Eriklice köyü yakınlarında Sercan B. (28) İdaresindeki 05 ET 035 plakalı kamyon ile karşı yönden gelen Ayhan Şahin idaresindeki 16 CC 89 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu Tofaş marka otomobilde bulunan Ayhan Şahin (29) ile Sümmani Şahin (62) olay yerinde hayatını kaybetti. Cumhuriyet Başsavcısının ardından cenazeler itfaiye ekiplerinde araçtan çıkarıldı. Cenazeler Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazaya karışan kamyon sürücüsü Sercan B. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Gerçekleşen kaza sebebiyle Eriklice köyüne 1 saat ulaşım sağlanamadı. (HC-
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