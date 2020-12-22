Kırklareli’nde feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı



- Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde Eskitaşlı Köyü yolu üzerinde trafik kazası meydana geldi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken bir kişi ağır yaralandı. Lüleburgaz’a bağlı Eskitaşlı Köyü yakınlarında akşam saatlerinde meydana gelen kazada, 39 TA 555 plaka sayılı otomobil ile 39 BE 526 plaka sayılı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç ta yoldan çıktı. Kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi, jandarma kuvvetleri ve itfaiye ekibi intikal etti. Araçta bulunan Ceyhun Tangül ile Serkan Sevinç olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan minibüsün sürücüsü Sadullah Çelik, Lüleburgaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (BK-



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