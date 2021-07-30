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Kırklareli’nde “drone” ile denetim
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30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Kırklareli’nde “drone” ile denetim

Kırklareli’nde “drone” ile denetim

drone kalış

Emniyet Kemeri Gökyüzü Trafik Denetimi Polis Ekipleri Kışla 

-drone ile ihlal yapan sürücüler tespit
-kuralları ihlal eden sürücüler ceza
-detaylar

( KIRKLARELİ )- Kuralları ihlal eden sürücülere ceza yağdı KIRKLARELİ

- Kırklareli’nde drone ile gökyüzünden trafik denetimi yapan polis ekipleri emniyet kemeri takmayan, kamyonların kasa brandasını kapatmayan ve karayolunda kontrolsüz bekleme yapan sürücülere cezai işlem uyguladı. Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent girişinde drone ile trafik denetimi yapıldı. Denetimde emniyet kemeri takmayan, kamyonların kasa brandasını kapatmayan ve karayolunda kontrolsüz bekleme yapan sürücülere drone ile tespit edilip cezai işlem uyguladı. Kent giriş ve çıkışlarında droneli denetimler gün boyu devam edecek.
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