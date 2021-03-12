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12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Kırklareli’nde dinamik demetim süreci devam ediyor

Kırklareli’nde dinamik demetim süreci devam ediyor

Denetimden genel görüntüler

( KIRKLARELİ ) KIRKLARELİ

Kuruyemiş Market Trol 


- Kırklareli'nde dinamik denetim süreci kapsamında marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler denetlendi. Korona virüs salgınının artış gösterdiği Kırklareli’nde denetimler en üst seviyeye çıkarıldı. Dinamik denetim süreci kapsamında marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler denetlendi. Denetimlerde faaliyet gösteren işletmelerin maske, mesafe ve kurallarına uyup uymadığını kontrol ederek, işletme sahiplerini tedbirler konusunda çeşitli bilgilendirmeler yapılıyor.
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