Kırklareli’nde çocukların kar keyfi

-kartopu savaşı

-ropörtaj

-yolda kalan arabalar ve çevredeki vatandaşların yardımı



( KIRKLARELİ ) - KIRKLARELİ



- Kırklareli’nde kar yağışı ile sokağa çıkan çocuklar poşet ile kayarken kartopu oynayarak eğlendi. Kırklareli’nde sabahın erken saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, etkisini sürdürüyor. Demirköy ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle bazı ara sokaklar trafiğe kapandı. Sokakların kapanmasını ve buz tutan yolları fırsat bilen çocuklar, karın keyfini çıkardı. Çocuklar annelerinin verdiği poşet ve çuvallar ile sokakta kayak yaptı. Sürücüler karla kaplı araçlarını temizlerken çocuklar kartopu oynayarak doyasıya eğlendi. Yollarda kalan sürücülere çevredeki vatandaşlar yardım etti. (HC-



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