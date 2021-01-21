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21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kırklareli'nde çileden çıkaran sosyal medya görüntüleri

Kırklareli'nde çileden çıkaran sosyal medya görüntüleri

Sosyal medya görüntüleri

( KIRKLARELİ )- Dönerin başında maskesiz oyun havası KIRKLARELİ

Sosyal Medya Polis Polis Ekipleri Oyun Havası 


- Hazır döner paketleyen maskesiz 2 kişinin sosyal medyada yayılan videosu görenleri hayrete düşürdü. Bakanlığın talimatıyla yapılan araştırmalarda görüntülerin Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde bulunan et entegre tesisinden paylaşıldığı ortaya çıktı. Döner paketleme işletmesinde çalışan maskesiz 2 kişinin döner başındaki hal ve tavırları sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Sosyal medyaya düşen görüntülerde, bir döner işletmesinde çalışan iki kişinin dönerleri paketlerken hal ve tavırları izleyen kullanıcıları çileden çıkardı. Görüntülerde, döner paketlemeye çalışan 2 kişi korona virüsün baş gösterdiği bu günler maskesiz şekilde müzik eşliğinde dönerlerle oynayarak, paketleme yapmaya çalıştı. Görüntüler, döner başında bulunan maskesiz şahsın oyun havasında oynaması ile sona eriyor. Yapılan araştırmanın ardından görüntülerin Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde bulunan et entegre tesisinden paylaşıldığı ortaya çıktı. Tarım ve Orman Bakanlığı talimatıyla Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy polis ekipleriyle işletmeden numuneler alındı. İncelemelerle ilgili tutanak düzenlendi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (HC-
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