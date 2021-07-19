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Kırklareli’nde bayram öncesi alışveriş yoğunluğu
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19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kırklareli’nde bayram öncesi alışveriş yoğunluğu

Kırklareli’nde bayram öncesi alışveriş yoğunluğu

yoğun cadde ve sokaklardan detay

Alışveriş Tedbirler Irak 

-röportaj

( KIRKLARELİ ) KIRKLARELİ

- Kurban Bayramı arifesinde Kırklareli'nde bayram telaşı yaşanıyor. Kırklareli’nde Kurban Bayramı arifesinde cadde ve sokaklarda alışveriş yoğunluğu yaşanıyor. Özelikle tekstil ürünlerinin yer aldığı Cumhuriyet Caddesinde ayrı bir yoğunluk yaşanırken işletmemelerin önünden zaman zaman kuyruklar oluştu. Kurban Bayramı arifesinde yoğunluğun yaşandığını dile getiren Mevlüt Tunç maske, mesafe ve hijyen konusunda vatandaşların duyarlı olması gerektiğini söyledi.

Tunç, “Aşılarımı olduk ama hala bitmiş değil. Azalma başladı diye tedbirleri elden bırakmayalım. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım” dedi.

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