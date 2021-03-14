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14 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Kırklareli’nde avcılar tarafından 900 ördek doğaya salındı

Kırklareli’nde avcılar tarafından 900 ördek doğaya salındı

TRAKAF üyelerinin görüntüsü

Göller Görece İğneada Hassasiyet Hayvan 

-Çetin Karakoç'un açıklaması
-Ördeklerin araca taşınması
-Ördeklerin doğaya salınması

( KIRKLARELİ ) KIRKLARELİ

- Trakya Avcılık, Atıcılık ve Yaban Hayatı Koruma Federasyonu (TRAKAF) üyeleri tarafından ördek popülasyonun artması amacıyla longoz ormanına 900 ördek salındı. Kayın ve meşe ağaçlarının ağırlık oluşturduğu Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük ormanlarından olan longoz ormanlarına Trakya Avcılık, Atıcılık ve Yaban Hayatı Koruma Federasyonu (TRAKAF) üyeleri tarafından ördek popülasyonun artması 900 ördek salımı yapıldı. Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde düzenlenen programda TRAKAF Başkanı Çetin Karakoç amaçlarının doğayı korumak ve zenginleştirmek olduğunu belirterek, “Ekeriz, koruruz, kollarız ve ondan sonra hasadını yaparız. Maalesef biz bunu yıllarca anlatamadık. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün çalışmalarına destek olmak amacıyla 4 yıldır ördek salımı yapıyoruz. Avcı yalnızca yok edici değil, doğaya ve yaban hayatının üremesine ciddi katkı sağlayan gruptur. Doğaya katkımız tamdır. Tüm hayvanlara da halkalama yaptık. Bunun sonuçlarını göç sonrası geri dönüşlerle göreceğiz” dedi.
Yaban hayvanlarının çoğalması için gereken hassasiyetin herkesin gösterdiğini belirten avcılardan Cengiz Ataklı destek olan herkese teşekkür etti. Konuşmaların ardından korona virüsü tedbirleri kapsamında tulum ve eldiven giyen avcılar 900 ördeği Mert ve Hamam göllerine bıraktı.
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