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18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kırklareli’nde 898 litre sahte içki ele geçirildi

Kırklareli’nde 898 litre sahte içki ele geçirildi

yakalanan malzemeler

( KIRKLARELİ ) KIRKLARELİ

Sahte İçki Akalan 


- Kırklareli Pınarhisar ilçesi ve Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde düzenlenen operasyonda 898 litre sahte içki ele geçirildi. Alınan bilgiye göre; Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Pınarhisar ilçesinde ve Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde bazı şüphelilerin piyasaya sahte içki sürdüğü iddiası üzerine çalışma başlattı. Düzenlenen operasyonda şüphelilere ait ev ve arazilerde yapılan aramada Pınarhisar ilçesinde 550 litre fermente şarap, 30 litre rakı, 1 adet damıtma düzeneği, 7 adet dinlendirme tankı ve Kıyıköy Beldesinde ise 318 litre fermente şarap olmak üzere toplamda 898 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
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