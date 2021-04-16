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16 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Kırklareli’nde 58 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kırklareli’nde 58 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Boş cadde ve sokaklar

( KIRKLARELİ ) KIRKLARELİ

Hafta Sonu Sokağa Çıkma Yasağı 


- Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması Kırklareli’nde saat 19.00 itibarıyla başlarken kısıtlamaya kısmen riayet edildiği gözlemlendi. Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında Kırklareli’nde sokağa çıkma yasağı saat 19.00 itibarıyla başladı.
Ülke genelinde korona virüsü vakaların en çok artan iller arasında 1. sırada yer alan Kırklareli’nin en işlek caddelerinden olan Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, Cumhuriyet Meydanı ve İstasyon caddesi sokağa çıkma kısıtlamasına kısmen riayet ettiği gözlemlendi. Güvenlik güçleri sorumluluk bölgelerinde denetimlerini sürdürüyor. Sokağa çıkma kısıtlaması 19 Nisan Pazartesi 05.00'te sona erecek.
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