Kırklareli’nde 58 saatlik kısıtlamada polis ekipleri kuş uçurtmuyor

-işyeri denetim ekipleri açık olan dükkanların denetimi



( KIRKLARELİ ) KIRKLARELİ



- Sağlık Bakanlığı tarafından haftalık olarak açıklanan korona virüsü risk haritasında bir önceki haftaya göre yüzde 70.22’lik artış sağlayan Kırklareli’nde hafta sonu uygulanan kısıtlamada polis ekipleri kuş uçurtmuyor. Sağlık Bakanlığı haftalık olarak açıklanan korona virüsü risk haritasında göre geçtiğimiz haftaya 518.33 olan vaka sayısı 3 - 9 Nisan tarihleri arasında 882.13 yükselerek ülke genelinde vakaların en çok arttığı iller arasında 1. sıraya Kırklareli yerleşti. Bununla birlikte hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yoğunlaştırılmış dinamik denetim süreci kapsamında polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ihlallere geçit verilmiyor. Kent merkezinde Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, Cumhuriyet Meydanı ve belirli bölgelerde oluşturulan uygulama noktalarında denetim yapan polis ekipleri, dışarıda olanların izin belgelerini kontrol etti. İzin belgesi olmayan vatandaşlara cezai işlem uygulandı. Yaya olarak da cadde ve sokaklarda devriye görevini sürdüren iş yeri denetim ekipleri de uygulanan kısıtlamada açık olan iş yerlerinde denetimlerini gerçekleştiriyor. İl Jandarma ekipleri tarafından otoban girişlerinde denetimlerini devam ettiriyor. (HÇ-KU-



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