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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kırklareli’nde 19 Mayıs kutlamaları

Kırklareli’nde 19 Mayıs kutlamaları

Saygı duruşu ve istiklal marşı

Saygı Duruşu Siyasi Partiler Siyasi Parti Irak İstiklal 

-Çelenk bırakma ve genel detay

( KIRKLARELİ ) - KIRKLARELİ

- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Kırklareli'nde Özgürlük ve Demokrasi Meydanında bulunan Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.
Tören kapsamında anıta çelenk bırakılırken yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulduğu gözlemlendi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında Özgürlük ve Demokrasi Meydanında bulunan Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.
Törende Kırklareli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Ardından törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ve siyasi partilerin temsilcilerinin de katıldı.
Yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kuralına da uyulduğu törenin ardından Başkan Kesimoğlu ve siyasi partiler de Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. (HÇ-
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