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17 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Kırklareli’nde 1 kişi tabancayla vurulmuş halde bulundu

Kırklareli’nde 1 kişi tabancayla vurulmuş halde bulundu

habere ilişkin detaylar

( KIRKLARELİ ) KIRKLARELİ

Cumhuriyet Cumhuriyet Savcısı Jandarma Bild Hayvan 


- Kırklareli merkeze bağlı Eriklice köyünde yaşayan bir kişi, kendine ait hayvan ağılında tabancayla vurulmuş halde bulundu. Olay Kırklareli merkeze bağlı Eriklice köyü Çınarlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 45 yaşındaki Yusuf Küllü’den haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmada Çınarlı mevkiinde ağlında hareketsiz halde olarak buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, Küllü'nün tabancayla karnından vurularak hayatını kaybettiğini tespit etti. Küllü’nün cesedi, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (HÇ-
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